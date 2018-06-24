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Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции

Правящая Партия справедливости и развития лидирует на досрочных выборах в парламент

Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции
Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%. На третьей строчке возглавляющая Хорошую партию экс-глава МВД Мераль Акшенер с 7,5% голосов, далее идут сопредседатель Демократической партии народов Селахаттин Демирташ с 5,9%, Темель Карамоллаоглу от Партии счастья - 0,9%, председатель Патриотичной партии Догу Перинчек - 0,19%.

Правящая Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана лидирует на досрочных выборах в парламент, которые также проходили сегодня в Турции.

Согласно предварительным результатам голосования, ПСР набирает около 65% голосов избирателей, тогда как ближайший ее конкурент - Народно-республиканская партия - получила 25,85%. На третьем месте - Демократическая партия народов с 8,4%, все остальные партии получили в общей сумме около 1,9% голосов.

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Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
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