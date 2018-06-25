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Шеф Пентагона в ходе визита в Пекин намерен избежать споров по острым темам

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джим Мэттис в ходе визита в Пекин в рамках азиатского турне намерен провести с китайскими партнерами открытый диалог и избежать обсуждения острых вопросов, сообщило агентство Associated Press. Агентство пришло к такому выводу на основании заявления Мэттиса журналистам, сопровождающим его в азиатской поездке.

"Я еду сейчас без желания в настоящее время отравлять колодец, я намерен вести беседы. Не хочу говорить о том, что, как мы ожидаем, они нам скажут. Я намерен много слушать", - сказал министр.

Как отметило Associated Press, в беседе с журналистами на борту самолета "Мэттис избегал резкой критики в отношении Китая, с которой он выступил недавно ... он настроен на то, чтобы сконцентрироваться на более важных, имеющих более серьезное значение стратегических вопросах безопасности".

По оценке агентства, дипломатичные высказывания Мэттиса "свидетельствуют о том, что администрация США признала ключевое влияние Китая на Северную Корею в условиях, когда идут переговоры о полном отказе Пхеньяна от ядерного оружия".

Ранее Джим Мэттис исключил Китай из числа участников многонациональных учений в Тихом океане, которые должны начаться в ближайшее время, а также подверг Пекин резкой критике за "милитаризацию" спорных островов в Южно-Китайском море.

Визит Мэттиса в Пекин состоится 26-28 июня.

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Теги: США, Китай
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