Конкурс "Евровидение-2019" собрались перенести из Иерусалима в Тель-Авив

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Конкурс песен Евровидение-2019 может пройти в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как это планировалось ранее, "из-за политической обстановки и непринятия палестинцами Иерусалима, как столицы Израиля", передает израильский телеканал i24news.tv.

Проводить конкурс в Иерусалиме предложил премьер Израиля Бениамин Нетанияху сразу после победы израильской певицы на конкурсе в Лиссабоне.

Сейчас организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) ведет переговоры с министерством финансов Израиля о бюджете конкурса, который составит от 60 до 80 млн шекелей (от $16 до 22 млн).

EBUI также дал понять представителям израильской корпорации телерадиовещания, что предпочли бы другой город, поскольку выбор Иерусалима чреват политическим конфликтом.

В свою очередь министр культуры страны Мири Регев заявляла, что если Евровидение в 2019-м не пройдет в Иерусалиме, то конкурс вообще не состоится в Израиле. "Это мероприятие обойдется Израилю в 50 млн шекелей ($14 млн) и будет нацелено на формирование имиджа страны. Если Евровидение не будет проводиться в Иерусалиме, нецелесообразно тратить на конкурс такие большие деньги", - цитирует сайт Регев.

По данным издания, власти Израиля предполагают разрешить этот спор тендером среди городов, которые хотят принимать "Евровидение-2019". Претендентами стали Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. При этом Иерусалим с большой вероятностью снимется с конкурса, так как местные власти считают проведение здесь конкурса не слишком удачной идеей.

Нетаниаху провел совещание с правительством, на котором также было решено не настаивать на проведении конкурса в Иерусалиме.

Финал "Евровидения-2018" прошел в Лиссабоне 12 мая. Победу в конкурсе одержала израильская певица Нетта Барзилай. Она выступила с песней Toy, набрав по результатам голосования 529 баллов.