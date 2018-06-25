Британский принц Уильям в Иордании встретился с сирийскими детьми-беженцами

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Британский принц Уильям в понедельник встретился с детьми-беженцами из Сирии, которые обучаются в иорданском городе Джараш по программе ООН, сообщает агентство АР.

В программе участвуют как сирийские дети-беженцы, так и дети из Иордании. Уильям пообщался с детьми и посмотрел их творческие работы.

На римских руинах в Джараше герцогу Кембриджскому показали стенд с фотографией его супруги герцогини Кейт, которая в детстве прожила со своей семьей в Иордании почти три года, пока ее отец работал в местном подразделении авиакомпании British Airways.

Принц Уильям рассказал, что его супруга с теплотой вспоминает время, проведенное в Иордании, и сожалеет, что не смогла отправиться туда с Уильямом. В апреле Кейт родила третьего ребенка - Луи.

Вместе с принцем Уильямом в Джараше побывал наследный принц Иордании Хусейн ибн Абдалла.

В Иорданию Уильям прибыл вечером в воскресенье, когда проходил матч Чемпионата мира Англия-Панама. Агентство сообщает, что наследный принц Иордании записал игру для Уильяма, и они посмотрели ее вместе в резиденции Хусейна ибн Абдаллы.

Поездка в Джараш состоялась во второй день пятидневной поездки принца на Ближний Восток, в ходе которой британский принц посетит также Израиль и палестинские территории.