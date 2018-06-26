Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Британский парламент одобрил инициативу правительства о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорте Хитроу, сообщает в ночь на вторник Sky News.

За инициативу проголосовали 415 депутатов, против - 119.

Расширение главного аэропорта страны обойдется британскому бюджету в $18,6 млрд. По мнению главы правительства Терезы Мэй, строительство простимулирует рост национальной экономики на фоне готовящегося выхода страны из Евросоюза.

В бизнес-кругах проект встретил активное одобрение; однако у него нашлось немало противников. Тревогу бьют экологи, которые предсказывают серьезное ухудшение обстановки в столице, а также сами лондонцы, особенно те, кто живет в непосредственной близости от Хитроу.

По словам активистов, аэропорт после строительства третьей полосы будет вырабатывать столько же углекислого газа, сколько вся Португалия. По уровню шума Хитроу уже обошел множество европейский аэропортов; самолеты приземляются и взлетают с него каждые 90 секунд.

Проект вызвал ожесточенные прения в парламенте; между тем, отмечается, что главный противник проекта - глава МИД Великобритании Борис Джонсон - отсутствовал на сегодняшнем голосовании.

В то время, когда в палате общин шли дебаты, в Вестминстерский дворец проникла группа активистов, выступающих против законопроекта. Около 12 человек улеглись на пол в центральном вестибюле и пролежали там довольно долго при полном невмешательстве со стороны полиции. Через некоторое время они добровольно покинули дворец. Своей акцией, они, по всей видимости, хотели напомнить о словах Джонсона, который обещал лечь под бульдозеры, но не допустить расширения Хитроу.

Campaigners have been protesting in the @HouseofCommons for the last half hour. MPs must vote no to #heathrow. It is an act of wilful blindness in the face of #climatebreakdown ✈️🚫✈️ pic.twitter.com/OFlhTBEdFd — Vote No Heathrow (@VoteNoHeathrow) 25 июня 2018 г.

Ожидается, что проект правительства, одобренный парламентом, будет неоднократно обжалован в британских судах.

В июле 2015 года правительственная комиссия рекомендовала строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу. Тогда сообщалось, что расширение воздушной гавани принесет экономике Великобритании 147 млрд фунтов и создаст 70 тыс. рабочих мест к 2050 году.

В октябре 2016 года проект одобрил специальный комитет во главе с Терезой Мэй.