В мире

Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу

Несмотря на протесты лондонцев, законодатели одобрили строительство третьей взлетно-посадочной полосы

Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу
Самолет заходит на посадку в Хитроу
Фото: Reuters

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Британский парламент одобрил инициативу правительства о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорте Хитроу, сообщает в ночь на вторник Sky News.

За инициативу проголосовали 415 депутатов, против - 119.

Расширение главного аэропорта страны обойдется британскому бюджету в $18,6 млрд. По мнению главы правительства Терезы Мэй, строительство простимулирует рост национальной экономики на фоне готовящегося выхода страны из Евросоюза.

В бизнес-кругах проект встретил активное одобрение; однако у него нашлось немало противников. Тревогу бьют экологи, которые предсказывают серьезное ухудшение обстановки в столице, а также сами лондонцы, особенно те, кто живет в непосредственной близости от Хитроу.

По словам активистов, аэропорт после строительства третьей полосы будет вырабатывать столько же углекислого газа, сколько вся Португалия. По уровню шума Хитроу уже обошел множество европейский аэропортов; самолеты приземляются и взлетают с него каждые 90 секунд.

Проект вызвал ожесточенные прения в парламенте; между тем, отмечается, что главный противник проекта - глава МИД Великобритании Борис Джонсон - отсутствовал на сегодняшнем голосовании.

В то время, когда в палате общин шли дебаты, в Вестминстерский дворец проникла группа активистов, выступающих против законопроекта. Около 12 человек улеглись на пол в центральном вестибюле и пролежали там довольно долго при полном невмешательстве со стороны полиции. Через некоторое время они добровольно покинули дворец. Своей акцией, они, по всей видимости, хотели напомнить о словах Джонсона, который обещал лечь под бульдозеры, но не допустить расширения Хитроу.

Ожидается, что проект правительства, одобренный парламентом, будет неоднократно обжалован в британских судах.

В июле 2015 года правительственная комиссия рекомендовала строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу. Тогда сообщалось, что расширение воздушной гавани принесет экономике Великобритании 147 млрд фунтов и создаст 70 тыс. рабочих мест к 2050 году.

В октябре 2016 года проект одобрил специальный комитет во главе с Терезой Мэй.

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Теги: Великобритания, Хитроу
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