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В Израиле отказались комментировать ракетный удар близ аэропорта Дамаска

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные отказались подтвердить или опровергнуть информацию о нанесении ударов по целям вблизи международного аэропорта сирийской столицы, сославшись на то, что они "не комментируют иностранные сообщения".

При этом представители правозащитных организаций во вторник сообщили журналистам, что этот удар нанесли самолеты израильских ВВС, обстрел велся со стороны Голанских высот. По их данным, целью ударов были склады вооружений иностранных боевиков, воюющих на стороне сирийского правительства.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило о падении двух израильских ракет вблизи международного аэропорта Дамаска.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщается. Нет также информации о том, была ли приостановлена работа воздушной гавани.

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Теги: Сирия, Израиль, Дамаск
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