Число жертв при нападении в японской Тояме возросло до двух

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число жертв нападения в японском городе Тояма на севере острова Хонсю возросло до двух человек, передает во вторник японский телеканал NHK.

По данным телеканала, во вторник 21-летний мужчина зашел в местный полицейский участок и напал с холодным оружием на полицейского, позднее скончавшегося. Завладев табельным оружием, мужчина открыл стрельбу возле местной школы. В результате стрельбы погиб школьный охранник.

Позднее другой полицейский ранил нападавшего, он сейчас находится в бессознательном состоянии, отмечает NHK.

Полиция пытается выяснить мотивы его нападения.