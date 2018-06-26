В США ребенок нашел заряженный пистолет на диване в Ikea

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ребенок нашел заряженный пистолет в магазине Ikea в городе Фишерс штат Индиана, сообщает CNN. Он выстрелил из обнаруженного оружия, никто не пострадал.

Как выяснила полиция, один из покупателей, выбирая диван, случайно выронил заряженный пистолет. Позднее на тот же диван села группа детей, которые и нашли оружие. Один из школьников выстрелил из пистолета, никого не задев.

Есть ли у владельца оружия разрешение на него, не сообщается. Будет ли ему предъявлено официальное обвинение, также пока неизвестно.

Ikea принесла свои извинения посетителям и напомнила, что запрещает покупателям проносить оружие в свои магазины.

