Не менее 15 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 15 человек стали жертвами наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут поисковые работы.

В результате схода оползней разрушены жилые дома и автомобильные дороги, в некоторых районах нарушена подача электроэнергии.

Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшее время дожди не прекратятся и ситуация может осложниться.

Агентство отмечает, что период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов.