Еврокомиссия отнесла Россию к странам с наибольшим числом торговых барьеров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия назвала Россию в числе стран с наибольшим числом торговых барьеров, заявила во вторник член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем, представляя годовой отчет о барьерах в области торговли и инвестиций.

"В 2017 году наибольший рост новых барьеров отмечен в Китае, за которым следуют Россия, Южная Африка, Индия и Турция. Было также наращивание барьеров в Средиземноморском регионе. Итог показывает, что девять стран, имеющих наибольшее числе торговых барьеров, являются экономиками группы G20", - сообщила член Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

​Она уточнила, что приведенные данные относятся к 2017 году, поэтому данный отчет еще не включает недавних мер США и новых мер Китая. Они войдут в доклад за 2018 год. Еврокомиссар отметила, что протекционизм "контрпродуктивен и разрушителен, но он нарастает". "В прошлом 2017 году 67 новых барьеров стали предметом доклада предприятий ЕС. Это довело число общих торговых препятствий в мире до 396. Это много, потому что эти барьеры, по данным предприятий ЕС, означают более 23 млрд евро, потерянных на экспорте", - сказала Мальмстрем. "Поэтому данная (Евро)комиссия сделала применение правил главным приоритетом нашей стратегии "Торговля для всех", чтобы наши предприятия могли конкурировать на равных условиях", - добавила еврокомиссар.

Она отметила, что ЕК располагает необходимыми инструментами и должна их эффективно использовать, чтобы устранять торговые барьеры и предпринимать защитные действия в случаях, когда приходится сталкиваться с нечестными торговыми практиками.