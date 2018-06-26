Регулятор США впервые одобрил рецептурный препарат на основе конопли

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США впервые одобрило рецептурный препарат на основе конопли, предназначенный для лечения редких форм эпилепсии, в первую очередь, у детей, пишет The Wall Street Journal.

Препарат Epidiolex (каннабидиол) британской фармкомпании GW Pharmaceuticals позволяет купировать приступы у пациентов в возрасте 2 лет и старше, в том числе страдающих от синдрома Драве и синдрома Леннокса-Гасто.

GW Pharmaceuticals утверждает, что для изготовления препарата используется выведенный компанией сорт конопли с максимальным содержанием каннабидиола и сниженным содержанием веществ, которые вызывают эйфорию. Растения выращиваются на территории Великобритании.

FDA подтвердило, что аддиктивный потенциал препарата Epidiolex представляется минимальным.

На данный момент около 30 американских штатов и округ Колумбия легализовали использование конопли и марихуаны в медицинских целях.