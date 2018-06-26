Американский астронавт Базз Олдрин подал в суд на своих детей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Знаменитый американский астронавт подал иск в суд против двоих своих детей и бывшего менеджера, сообщает "Би-би-си". Как следует из иска, Олдрин обвиняет детей в том, что они похитили часть его денег и порочат его репутацию.

Также 88-летний астронавт утверждает, что его дети Эндрю и Дженис Олдрин запрещают ему жениться. Он подал иск после того, как его дети обратились в суд с просьбой передать им контроль за его средствами. Они просят назначить их опекунами отца, так как он у него наблюдается спутанность сознания и провалы в памяти.

На прошлой неделе в Wall Street Journal вышло интервью с Олдрином, в котором он, в частности, заявил: "Никто даже близко не может подумать, что мне нужен опекун".

В его иске отмечается, что его дети взяли под контроль его средства, включая его коллекцию связанных с космосом артефактов, которая может стоить миллионы.

Его дети настаивают, что Олдрин начал "тратить деньги с пугающей скоростью". Сам же астронавт подчеркивает, что дети пытаются убедить окружающих, что он страдает от болезни Альцгеймера и деменции.

Старший сын Олдрина не фигурирует в иске.

Базз Олдрин является вторым после Нила Армстронга человеком, который ступил на поверхность Луны. Он был в составе миссии "Аполлон 11", которая в 1969 году отправилась на Луну.