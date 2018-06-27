Авиарейс из Китая в Новосибирск задержали почти на сутки из-за неисправности самолета

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета самолета, выполнявшего рейс Санья (КНР) - Новосибирск более чем на 22 часа, сообщили агентству "Интерфакс" в Красноярской транспортной прокуратуре.
Установлено, что задержка рейса, назначенного на 25 июня, произошла из-за технической неисправности воздушного судна.
Проверка проводится на предмет исполнения ООО "Авиакомпания "НордСтар", выполнявшей задержанный рейс, законодательства о лицензировании перевозок пассажиров воздушным транспортом.