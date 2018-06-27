Авиарейс из Китая в Новосибирск задержали почти на сутки из-за неисправности самолета

Исследование о пользе кофе, электронная кожа и новый "половой переключатель" Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

26 июня 16:16

Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"