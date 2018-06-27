СК возбудил дело после гибели двух рабочих на заводе в Подмосковье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели двух рабочих на заводе в Раменском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

"По данным следствия, 24 июня на предприятии при проведении работ в бункере - накопителе мякотных отходов, которые выполняли четверо рабочих, произошло падение трансформаторной емкости внутрь бункера, в связи с чем рабочие проникли внутрь бункера, в результате чего произошло их отравление неустановленным веществом", - говорится в сообщении.

От отравления двое мужчин скончались на месте, двое - в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу, добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 июня, четверо рабочих завода "Моссельпром" отравились, предположительно, аммиаком, двое из них скончались.

В областном главке СКР добавляют, что устанавливаются лица, из числа сотрудников и руководства предприятия, ответственные за обеспечение техники безопасности и требований охраны труда.