В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает газета The Times of India.

Оба пилота успешно катапультировались. Информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента также нет.

The Times of India отмечает, что с момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. При этом в ВВС Индии в рамках $12-милиардного контракта с Россией уже поступили 240 истребителей Су-30МКИ из 272 приобретаемых машин: большая значительная их часть была собрана по лицензии индийским концерном Hindustan Aeronautics Limited.