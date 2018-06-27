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Ученые сообщили о значительном сокращении площади тропических лесов за 2017 год

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Тропические районы на Земле второй год подряд демонстрируют крайне высокие показатели потери лесного покрова, передает агентство АР со ссылкой на информацию Университета Мэриленда.

По данным АР, речь идет о гибели лесного покрова на площади около 15,8 млн га, что примерно равняется размерам такой страны как Бангладеш. При этом 2017 год - со времени начала измерения этих показателей с 2001 года - оказался на втором месте по масштабам бедствия, после 2016 года.

АР отмечает, что рост потерь лесного покрова зафиксирован в Колумбии - в два раза больше, чем в период между 2001 и 2015 годами. Агентство уточняет, что, по мнению ряда ученых, это явление связано с мирным соглашением между колумбийским правительством и движением "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC): во время конфликта с властями силы FARC в своих интересах ограничивали вырубку лесов. Однако после стабилизации ситуации в стране земельные спекулянты, фермеры, лесозаготовщики и шахтеры активизировали сведение лесов, уточняет агентство.

Кроме этого, уровень гибели лесного покрова остается на исторически высоком уровне в Бразилии.

Также ученые обратили внимание на проблемы лесов в центральной Африке и на островах Карибского моря, регион которых столкнулся ранее с разрушительными штормами.

АР уточняет, что все эти показатели могут продемонстрировать худшее состояние мировых тропических лесов, чем есть на самом деле, поскольку в данном случае не делается различия между необратимыми потерями лесного покрова и его временным отсутствием.

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Теги: Бразилия, Колумбия
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