В Чехии к присяге приведено коалиционное правительство

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан привел к присяге новый кабинет министров во главе с Андреем Бабишем, передает в среду "Немецкая волна".

Чешский президент поздравил членов кабинета с назначением и поблагодарил за эффективную работу предыдущее правительство, которое также возглавлял Бабиш.

"Желаю, чтобы этот командный дух сохранился и у вас", - цитирует радиостанция слова Земана.

Новый кабинет - это коалиционное правительство, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") Бабиша и Чешская социал-демократическая партия.