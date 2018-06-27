Суд в Сербии приговорил вдову Милошевича к году тюремного заключения

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сербский суд в среду приговорил вдову бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович к тюремному заключению сроком на один год, сообщает Asasociated Press.

Высший суд в Белграде признал Мариану Маркович виновной в злоупотреблении полномочиями в 2000 году. В частности, по данным следствия, она занималась незаконным распределением государственных квартир.

СМИ отмечают, что приговор вдове был вынесен заочно.

Маркович покинула Сербию в феврале 2003 года. В 2005 году она была объявлена в международный розыск.

В настоящий момент она проживает в России. Согласно данным Федеральной миграционной службы России, вдова и сын экс-президента Югославии получили в России статус беженцев в марте 2006 года.