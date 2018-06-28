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Боевики убили более 15 афганских полицейских у границы с Таджикистаном

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В граничащем с Таджикистаном уезде афганской провинции Тахар боевики убили 16 сотрудников пограничной полиции. Об этом сообщил в четверг телеканал 1TV со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Халила Асира.

По его словам, полицейские были убиты в ночь на четверг в ходе атаки боевиков на посты в населенном пункте Нав Абад уезда Чах Аб.

"Бой в этом районе продолжается, экстремисты также несут потери. К населенному пункту подтягиваются дополнительные силы правительственных структур", - сообщил Асир.

По данным местных СМИ, в ходе атаки боевиков также были ранены двое полицейских, еще шесть стражей порядка числятся пропавшими без вести.

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Теги: Афганистан, Таджикистан
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