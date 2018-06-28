Посол Швейцарии стал виновником ДТП под Львовом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ДТП с участием трех машин произошло во Львовской области, его виновником стал гражданин Швейцарии, пострадали шестеро человек, сообщили в четверг в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"Водитель (гражданин Швейцарии), 1963 года рождения, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Т4" под управлением жителя села Гаи-Детковецкие Бродовского района, 1975 года рождения, и автомобилем "Чери Амулет" под управлением жителя Львова, 1965 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авария произошла 27 июня в 19:20 по местному времени на дороге М-06 "Киев-Чоп".

В результате ДТП травмы получили водители всех трех автомобилей и трое пассажиров. Водителя Volvo после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили. По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, среди участников ДТП - посол Швейцарии на Украине.