Жертвами сильного пожара на открытом рынке в столице Кении стали 15 человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сильный пожар разгорелся утром в четверг на базаре Гикомба в Найроби - крупнейшем открытом рынке Восточной Африки, сообщает турецкая газета "Сабах".

В результате пожара погибли 15 человек, в том числе четверо детей. Еще 70 человек получили травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что установить причины возгорания пока не удалось, однако, по словам представителей местной власти, часто причинами подобных возгораний становится неисправность электропроводки.

На месте происшествия продолжаются операции по поиску выживших. По словам спасателей, газовые баллоны, которые используются на рынке для приготовления пищи, регулярно взрываются, что осложняет их работу.