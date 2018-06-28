В Средиземноморье вошел большой десантный корабль ВМФ России "Орск"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Орск", пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в четверг местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что это уже пятый поход корабля в Сирию в текущем году.

15 июня через Черноморские проливы в поход в Сирию также проходил БДК "Николай Фильченков". 25 июня он вернулся в Черное море.

С начала года походы с грузами в Сирию также совершали БДК "Азов", "Александр Отраковский", "Минск", "Орск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.