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Парламент Франции одобрил увеличение расходов на оборону до 2% ВВП

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сенат Франции в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП, пишет газета Le Figaro.

За принятие законопроекта проголосовали 326 сенаторов, против - 14. Накануне Национальная ассамблея Франции также поддержала инициативу.

В феврале правительство Франции объявило о планах по наращиванию военных расходов к 2025 году до 50 млрд евро. Предполагалось, что средства пойдут на замену устаревших бронетранспортеров, строительство самолетов и кораблей-заправщиков, модернизацию ядерного арсенала.

Ранее в июне министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Парижу следует увеличить инвестиции в военно-космическую отрасль. По ее словам, "космос - это важная область, в которой действительно могут со временем возникнуть случаи конфронтации".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь неоднократно заявлял, что НАТО стремится добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону, это необходимый минимум для обеспечения безопасности.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявляла, что Германия намеревается к 2024 году довести расходы на оборону до 2% ВВП.

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