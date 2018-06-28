На Крите унесенная морем россиянка 20 часов проплавала на матрасе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российскую туристку на греческом острове Крит унесло в море на надувном матрасе, ее нашли спустя 20 часов в 6-7 милях от берега, сообщает издание Neakriti.

"Россиянка, 55 лет, плавала на матрасе в море на курорте Ретимно на Крите, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Позже супруг и дочь отправились на поиски женщины, на помощь им пришли корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Спустя 20 часов туристку заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex, который и сообщил поисковой бригаде о местонахождении женщины", - пишет портал.

Россиянка была доставлена на берег на корабле береговой охраны и госпитализирована. Ее состояние оценивается как нормальное, несмотря на переохлаждение.

Ретимно - курортный город в западной части острова Крит.