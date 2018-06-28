В РФ приедет парламентская делегация США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американская парламентская делегация посетит Россию с 30 июня по 5 июля.

"В ближайшие дни (30 июня - 5 июля) в Россию собирается приехать американская парламентская делегация. Ожидается, что она будет включать представителей из обеих палат Конгресса - Сената и палаты представителей. Возглавляет группу сенатор (Ричард) Шелби", - сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Программой визита предусмотрено посещение Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе встреча 3 июля в Совете Федерации и Государственной думе, а также с другими российскими официальными лицами. Будем рады видеть и принять американцев в министерстве иностранных дел - на Смоленке", - уточнила Захарова.

В МИД РФ надеются, что визит делегации США будет способствовать возобновлению межпарламентских обменов.

"Рассчитываем, что приезд делегации даст импульс возобновлению межпарламентских обменов между нашими странами, которые в свое время были заморожены представителями Конгресса", - сказала Захарова.