Захарченко объявил о намерении участвовать в выборах главы ДНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что будет участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году.

"Иду на выборы... Выборы всем необходимы даже в условиях военного положения. Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума", - сказал Захарченко он в ходе "прямой линии".

Ранее сообщалось, что выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики намечены на осень 2018 года. В частности, источник сообщал "Интерфаксу", что выборы главы ЛНР могут пройти одновременно с голосованием в ДНР, в качестве вероятной даты называлось 4 ноября.