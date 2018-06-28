В Малайзии заподозрили, что КНДР тренировала обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Две женщины, обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, вероятно, проходили инструктаж в КНДР, сообщает британская The Guardian.

"Для этого (попытки убийства - ИФ) нужно проходить инструктаж - в этом случае не может быть права на ошибку", - приводит издание слова малайзийского прокурора Шахаруддина Ван Ладина.

По словам прокурора, выступавшего перед журналистами в суде малайзийского города Шах-Алам, женщины должны были знать, как эффективно использовать жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Помимо этого, обвиняемые, вероятно, знали, что им необходимо смыть с себя вещество в течение 15 минут, чтобы избежать заражения, отметил прокурор.

"Если это было шуткой, почему вещество нанесли не только на его лицо и веки, но и непосредственно в глаза?" - добавил Ван Ладин.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Следствие над двумя женщинами началось 2 октября 2017 года в малайзийском городе Шах-Алам. 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиях свою вину не признают.