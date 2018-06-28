Парламент Великобритании сообщил о содействии Ми-5 и Ми-6 пыткам после терактов 9/11

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Агентства спецслужб Великобритании Ми-5 и Ми-6 были причастны к сотням случаев пыток в отношении подозреваемых в терактах 11 сентября 2001 года, пишет газета The Guardian.

Об этом свидетельствуют два доклада, обнародованные в четверг комитетом парламента Великобритании по разведке и безопасности. Согласно документам, сведений о непосредственном участии британских спецслужб в истязании подозреваемых нет, но они были "на ранней стадии" осведомлены о неподобающем обращении с задержанными в США.

Доклады, в частности, гласят о 13 случаях, когда подданные Великобритании были свидетелями истязаний подозреваемых и 25 случаях жалоб задержанных британским представителям на неподобающее обращение. Кроме того, в 232 случаях спецслужбы Великобритании предоставляли разведданные другим спецслужбам, хотя были в курсе возможного жестокого обращения с подозреваемыми со стороны коллег. В 198 случаях сотрудники спецслужб Великобритании принимали сведения, полученные другими странами от задержанных, хотя не было точно известно, как с ними обращались в заключении.

The Guardian отмечает, что спецслужбы вряд ли отреагируют на опубликованные доклады напрямую и скорее переложат эту задачу на правительство.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала доклады парламентского комитета. Она подчеркнула, что страна должна гордиться работой спецслужб, но совершенно правильно требовать от них соответствия самым высоким стандартам в защите национальных интересов.

Джек Стро, занимавший пост министра иностранных дел Великобритании в период 2001-2006 годов, будет допрошен в связи с докладами парламента Великобритании, сообщает The Guardian. Согласно его комментарию, приведенному изданием, он признал, что в бытность министром отвечал за работу Ми-6 и Центра правительственной связи (GCHQ), о многих деталях деятельности этих структур он узнал только из доклада.