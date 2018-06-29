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Грузинским госчиновникам собрались запретить персональные автомобили

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал "категорически неприемлемой" ситуацию с автопарком государственных ведомств, в особенности, с персональными автомобилями.

"На следующем заседании правительства я обязательно представлю новую инициативу, которая коснется не только "джипов", но и автопарка в целом, особенно т.н. персональных машин", - заявил Бахтадзе на брифинге в пятницу.

В феврале его предшественник на посту премьера Георгий Квирикашвили призвал членов правительства оставить в прошлом "эпоху черных джипов" и пересесть на служебные автомобили любых других цветов, так как черные джипы всех раздражают. В начале апреля правительство Грузии издало постановление, в соответствии с которым цвет закупаемых для госслужащих автомобилей меняется с черного на любой другой. Также было принято решение приобретать для служебного пользования экономичные гибридные автомобили.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Грузии представил концепцию "малого правительства", предусматривающую сокращение числа министерств с 14 до 11, что предполагает поэтапное сокращение расходов на их содержание с нынешних 4,3% ВВП до 3,9% ВВП.

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Теги: Грузия
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