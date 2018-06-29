Турецкого парламентария арестовали по обвинению в связях с Гюленом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Турецкий суд постановил заключить под стражу до проведения судебных слушаний парламентария Эрена Эрдена, представителя оппозиционной Республиканской народной партии, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Законодателя обвиняют в помощи признанному террористической организацией движению последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена и незаконной публикации материалов во время работы редактором в оппозиционной газете.

Судебное заседание по его делу назначено на сентябрь. Ранее Эрдену уже запретили выезжать из страны на фоне расследования.

О немедленном заключении под стражу ходатайствовали представители следствия. Суд принял решение о заключении Эрдена под стражу спустя всего несколько дней после того, как он лишился места в парламенте по итогам выборов в Турции, состоявшихся 24 июня.