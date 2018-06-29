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КС Латвии подтвердил запрет активистам советских организаций участвовать в выборах Сейма

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Латвии (КС) признал соответствующей Конституции норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, состоящим после 13 января 1991 года в Коммунистической партии и других советских организациях, сообщила агентству BNS представитель КС Кетия Стразда.

Дело было возбуждено по жалобе лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок.

КС признал данную норму одним из инструментов самозащиты демократии, при помощи которых государство защищает свои конституционные органы и органы безопасности от лиц, угрожающих своими действиями независимости Латвии и принципам правового государства. Демократическое государство, по мнению суда, вправе требовать, чтобы лица, занимающие государственные должности, были бы лояльны к государству и конституционным принципам его устройства.

Вопрос о том, по-прежнему ли оспариваемое ограничение в правах имеет легитимную цель, КС рассматривал с точки зрения нынешней степени развития демократии. Суд пришел к выводу, что цель ограничения состоит в том, чтобы лицо, все еще угрожающее своими действиями независимости и демократическому устройству Латвии, не могло баллотироваться в Сейм. Следовательно, по мнению суда, цель ограничения легитимна - защита демократического государственного устройства.

Суд указал, что оспариваемая норма направлена не против плюрализма идей в Латвии или политических взглядов определенного лица, а против лиц, которые своими действиям угрожали и все еще угрожают независимости Латвии и демократии. Данная норма не запрещает лицу, против которого она направлена, активно работать в политических партиях и общественных организациях.

В марте этого года Жданок сложила мандат депутата Европарламента, заявив, что намерена баллотироваться в Сейм. Жданок оставалась членом компартии после 13 января 1991 года, что запрещает ей баллотироваться в парламент. Такие же ограничения предусматривает и закон о выборах в самоуправления, поэтому Жданок в 1999 году решением суда утратила мандат депутата Рижской думы.

Тогда она обратилась в КС, который в 2000 году признал, что ограничения избирательного права не могут быть бессрочными и должны регулярно пересматриваться. Жданок обжаловала решение КС и запрет быть избранной в Сейм в Европейском суде по права человека (ЕСПЧ), который принял решение в пользу Жданок. Латвия обжаловала это решение в Большой палате суда, который в 2006 году принял решение в пользу государства.

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Теги: Латвия
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