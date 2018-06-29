В Румынии перевернулся автобус с украинскими детьми

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Румынии автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети, попал в ДТП недалеко от н.п. Михаил-Когэлничану в округе Констанца, в результате аварии трое детей госпитализированы. Об этом сообщает издание Mediafax.ro.

По данным медиков, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет.

Остальных пассажиров автобуса, которые не нуждались в госпитализации, отправили в Михаил-Когэлничану. Отмечается, что пассажиры возвращались на Украину из Болгарии.

В полиции сообщили, что причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины - автобус съехал с проезжей части и перевернулся. В отношении водителя ведутся следственные действия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.