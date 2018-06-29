Власти Испании переведут каталонских сепаратистов в тюрьмы поближе к дому

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Испании заявили, что они позволят перевести девять видных каталонских сепаратистов, находящихся в заключении, в тюрьмы, находящиеся в Каталонии, сообщает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь правительства Испании Исабель Селаа завила, что "путь свободен, чтобы перевести" заключенных. Ранее судья, занимающийся делом сепаратистов, заявил, что не видит необходимости в том, чтобы сепаратисты в дальнейшем оставались в тюрьмах недалеко от Мадрида.

Пресс-секретарь отметила, что точное время перевода заключенных в другие тюрьмы пока не установлено.

Агентство отмечает, что такой жест может быть попыткой улучшить "все более напряженные" отношения между Мадридом и каталонскими руководителями.

Испанские СМИ сообщают, что речь, в частности, идет о переводе экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель, бывшем представителе каталонского правительства Жорди Туруле, бывшем советнике по внутренним делам Жоакиме Форне и бывшем советнике по труду Долорс Бассе.

Всех девятерых политиков задержали после проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября. Тогда местные власти объявили, что большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Испании. Результаты референдума Мадрид не признал.