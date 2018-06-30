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Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа

Дипломат сообщил, что покинет Таллин через месяц

Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Посол США в Таллине Джеймс Мелвилл заявил о намерении покинуть свой пост в знак протеста против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на публикацию американского дипломата в соцсети.

"Когда президент говорит, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плоха, как НАФТА (Соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой - ИФ)", это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", - написал Мелвилл в фейсбуке (пост доступен только друзьям).

Дипломат сообщил, что покинет Эстонию через месяц, 29 июля, и после этого намерен оставить госслужбу.

"Я служил при шести президентах и 11 главах МИДа и не думал, что моя жизнь может достичь этой точки", - отметил Мелвилл.

Как пишет издание Foreign Poloicy, пост удивил некоторых чиновников Госдепартамента, которые работали с Мелвиллом и описывали его как непревзойденного профессионала, который никогда не позволял внутренней политике влиять на его работу.

Официальных комментариев от Госдепартамента США пока не поступало.

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Теги: Эстония, Дональд Трамп, Джеймс Мелвилл
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