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Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка плана

Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Елизавета II
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Учения по отработке действий властей на случай кончины королевы были проведены в столице Великобритании, сообщила The Times.

28 июня вице-премьер кабинета министров Дэвид Лидингтон провел совещание с министрами правительства, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день кончины монарха, когда премьер должен будет обнародовать эту новость, объявив 10-дневный траур.

Как сообщают СМИ, учения не вызваны озабоченностями состоянием здоровья королевы, а являются частью плана под кодовым названием "Лондонский мост".

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Один из источников издания сообщил, что ранее в таких учениях министры участия не принимали, они были приглашены впервые.

Это первый случай, когда политики и гражданские служащие собрались вместе для отработки действий, которые, в том числе, включают обращение премьера страны к нации.

The Daily Mail отмечает, что учения прошли на неделе, когда 92-летняя королева была вынуждена отказаться от посещения службы в Соборе Святого Павла по состоянию здоровья. В Букингемском дворце подчеркнули, что нет причин опасаться за здоровье Елизаветы II.

В 2016 году, когда она отметила 90-й день рождения, королева отказалась от дальних зарубежных визитов, предоставив их более молодым членам семьи. Однако у нее все еще крайне насыщенный график: так в 2017 году она участвовала в 296 официальных мероприятиях.

Год назад газета The Guardian опубликовала план действий дворца на случай кончины королевы, в том числе, подразумевающий, что Тайный Совет ее Величества объявит нового монарха.

Как выяснили журналисты, дворецкий прикрепит документ с печальным известием к воротам Букингемского дворца, теле- и радиостанции будут транслировать новости и ненавязчивую печальную музыку, а будущий король - принц Чарльз - совершит визиты в Уэльс и Шотландию.

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Теги: Великобритания, Елизавета II

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