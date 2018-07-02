Соперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Андрес Мануэль Лопес Обрадор - лидер альянса левых сил "Вместе сотворим историю" - победил на президентских выборах в Мексике после того, как поражение признали три других кандидата на пост главы государства, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

Последним победу Обрадора признал кандидат от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" Рикардо Анайя, который был ближайшим преследователем победителя, отставая от него на 16-26%. Анайя заявил своим сторонникам, что признает победу Обрадора, уже побеседовал с ним, и пожелал успехов в работе на благо страны.

Ранее о своем поражении на выборах объявили Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканках штатов и мэры ряда городов.