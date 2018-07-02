Киргизские пограничники задержали в горах группу российских альпинистов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Восемь граждан России задержаны на киргизско-таджикской границе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

По словам собеседника агентства, в воскресенье в Ошской области (юг Киргизии) неподалеку от альпинистского лагеря на границе с Таджикистаном киргизские пограничники задержали 11 человек за нарушение режима государственной границы. "Восемь из них граждане России, один гражданин Польши, еще двое - граждане Киргизии", - сказал он.

В ГПС Киргизии пояснили, что иностранные и киргизские граждане находились в пограничной полосе на киргизско-таджикском участке государственной границы, не имея разрешительных документов.

"Таким образом, они нарушили постановление правительства Киргизии об утверждении правил пограничного режима и режима пограничной полосы. В соответствии с кодексом об административной ответственности все задержанные были оштрафованы", - отметил собеседник агентства.