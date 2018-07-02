Nissan отказался продавать китайцам подразделение по выпуску аккумуляторов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co отказался от планов по продаже своего подразделения по выпуску аккумуляторов китайскому инвестиционному фонду GSR Capital, говорится в пресс-релизе компании.

Сделка, сумма которой не называется, должна была завершиться в конце июня, но китайской компании не удалось предоставить средства в срок.

Подразделение производит батареи для электромобилей в США, Великобритании и Японии. Глава Nissan Карлос Гон планирует продать его и закупать аккумуляторы у сторонних производителей.

Производство аккумуляторов считается одной из самых быстрорастущих отраслей в мире, поскольку автопроизводители активно наращивают выпуск машин на электрических двигателях.

Акции Nissan в понедельник подешевели на 2,3% на торгах в Токио. С начала года капитализация компании сократилась на 6,3%, до 4,55 трлн иен ($41,1 млрд).