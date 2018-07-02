Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на 6 ноября

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия может не успеть запустить до конца 2018 года с космодрома Куру три ракеты "Союз-СТ" из-за сдвига в пусковой программе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, запуск российской ракеты "Союз-СТ" с европейским спутником планировался на 6 октября.

"Однако, оценив внешние условия и готовность ракеты-носителя, было принято решение перенести пуск на 6 ноября", - сказал источник.

Всего до конца года планировалось три запуска российских ракет такого типа с космодрома Куру. Так в ноябре планировалось вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1, а позднее тестовые мини-спутники в интересах компании OneWeb.

Таким образом, в связи со смещением запуска европейского метеоспутника, запуск с Куру еще двух ракет оказался под угрозой.

"Предполагается вынужденно перенести один из трех запусков на следующий год. Скорее всего речь идет об итальянском аппарате CSG-1. Однако не исключен и перенос запуска аппаратов по контракту с OneWeb", - сказал он.

Космические аппараты серии MetOp представляют собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B, - 17 сентября 2012 года. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска.