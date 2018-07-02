В мире

Новое разбирательство ЕС против Польши поставило под вопрос ее право голоса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз начал новое разбирательство в отношении Польше в связи со скандальной судебной реформой, проведенной в стране. Как отмечает Associated Press, если ЕС доведет процесс до конца, это приведет к потере Варшавой права голоса в управляющих органах союза.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что реформа, инициированная правящей партией Польши "Право и справедливость" реформа поставила под вопрос независимость судебной системы в стране.

Как поясняет "Польское радио", у Польши есть месяц на то, чтобы ответить на претензии ЕС. Если это сделано не будет или ответ не устроит Еврокомиссию, она направит второе предупреждение. Если и после этого спор не будет разрешен, Брюссель может обратиться в суд с требованием наложить санкции на Варшаву.

AP подчеркивает, что реформа вызвала критику в Европе как противоречащая западным демократическим стандартам. В 2017 году в Польше был принят новый порядок формирования Высшего совета судей. Теперь их назначает парламент и минюст. По новому закону около 40% судей Высшего совета могут быть отправлены в отставку.

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Теги: Польша, Евросоюз

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