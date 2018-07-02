В холодильнике одного из моргов в ЮАР обнаружили живую женщину

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Работник морга провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республики, проверяя холодильник, обнаружил, что находящаяся там женщина дышит.

Как сообщает "Би-би-си", сейчас она находится в больнице и идет на поправку.

Женщина пострадала в ДТП, прибывшие на место врачи скорой констатировали ее смерть. Тело был отправлено в морг.

Южноафриканские СМИ приводят заявление службы экстренной медицинской помощи, в котором заявляется, что женщина не подавала никаких признаков жизни. По данному делу уже начато расследование, однако медики скорой настаивают, что нет никаких доказательств того, что работавшие на месте врачи могли допустить халатность.

В этом ДТП, которое произошло 24 июня, погибли два человека.

Это не первый подобный случай для ЮАР: семь лет назад 50-летний мужчина очнулся в морге. Работники прибежали на его испуганные крики. В 2016 году еще одну жертву ДТП признали погибшим, но на следующий день выяснилось, что пострадавший дышит. Однако он скончался через пять часов после этого.