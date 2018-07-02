В ДНР сократили комендантский час

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко в понедельник распорядился о сокращении действия комендантского часа на территории ДНР.

"Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ (...) "О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года №16". Согласно внесенным изменениям комендантский час действует с 01:00 до 05:00 часов", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации самопровозглашенной республики.

С начала конфликта в Донбассе на территории, подконтрольной ДНР, комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.