Корреспондента телеканала "Дождь" не пустили на Украину

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева не впустили на территорию Украины, сообщается на сайте телеканала в понедельник.

"А.Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. При прохождении паспортного контроля в "Борисполе" утром 2 июля ему сказали о необходимости пройти собеседование", - говорится в сообщении.

Отказ во въезде, по данным пресс-службы "Дождя", инициирован отсутствием приглашения от организаторов тренинга, недостаточной суммой денег для проживания, а также неподтвержденностью цели поездки.

"По словам корреспондента, приглашение у него есть, а все расходы, связанные с мероприятием, взяли на себя организаторы", - отмечается в сообщении.

В Службе безопасности Украины "Дождю" сообщили, что у ведомства нет претензий к их корреспонденту и посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу страны.

В настоящее время "Дождь" не смог получить оперативный комментарий о сложившейся ситуации.

В решении, принятом в отделе пограничной службы "Борисполь" (фотокопию документа обнародовал на своей странице в фейсбуке сам корреспондент) уточняется основание отказа: "Не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины; нет достаточного финансового обеспечения".

Коростелев так отреагировал на данное решение: "...депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю...). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю".

"Вторая причина, указанная в решении о депортации, - отсутствие приглашения. Вранье. Ехал на стажировку - все было при себе, включая обратный билет и бронь в отеле. Это при том, что я бывал в Киеве дважды и проходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений", - написал журналист в фейсбуке.

По словам корреспондента, его четыре часа держали на паспортном контроле, потом отвели в транзитную зону, где он должен ждать обратный рейс до Кишинева (откуда он прибыл на Украину), который оплатила украинская сторона.