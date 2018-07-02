Спасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели смогли обнаружить школьную футбольную команду, которая пропала в пещере в Таиланде около десяти дней назад. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на представителя властей.

По данным телеканала, все 13 человек живы.

"Мы нашли их в целости и сохранности. Но спасательная операция еще не окончена", - приводят СМИ его слова.

В то же время, по данным CNN, дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры.