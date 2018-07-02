На севере Калифорнии разбушевались природные пожары

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Калифорнии эвакуировали жителей северной части штата из-за бушующих там природных пожаров, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Число эвакуированных граждан не уточняется.

По информации агентства, пламя охватило уже, по меньшей мере, 142 кв. км на территории калифорнийских округов Йоло, Лейк и Напа.

В сообщении AP отмечается, что сухая жаркая погода и ветер провоцируют дальнейшее распространение огня.

Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.