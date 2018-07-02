Еврокомиссия защитила географическое наименование итальянской колбасы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила в понедельник, что одобрила заявку на внесение названия итальянского колбасного изделия "Питина" (Pitina) в регистр ЕС защищенных географических наименований продуктов.

"Питина", сообщает пресс-служба ЕК, - это колбасное изделие, изготовляемое наполовину из баранины, либо козлятины или мяса косули, лани, оленя или серны, а наполовину - из панчетты или свиного плеча.

Затем булеты из такой мясной массы покрываются солью, перцем, чесноком и ароматными травами.

"Питина" - это продукт провинции Порденоне, расположенной на северо-востоке Италии у подножия гор.

Это новое географическое наименование дополнит список уже защищенных 1425 продуктов, которые внесены в европейскую базу данных DOOR.