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Стала известна причина крупных перебоев с электроэнергией в Баку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Причиной прекращения электроснабжения в Баку стала авария на Мингечевирской ГЭС, заявил президент ОАО "Азернржи" Этибар Пирвердиев.

"Из-за аномальной жары вышел из строя один из блоков на Мингечервирской ГЭС. Это стало причиной отключения Баку от энергоснабжения. В настоящее время ведутся работы для восстановления энергоснабжения города", - сказал Пирвердиев азербайджанскому порталу "Haqqin.az".

По его словам, постепенно восстанавливается подача электроэнергии и в другие города Азербайджана.

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Теги: Баку, Азербайджан

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