Киев счел посягательством на земли Украины присвоение полкам в РФ украинских названий

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба - главнокомандующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко расценил присвоение трем полкам в РФ названий украинских городов как свидетельство российских претензий на украинскую территорию.

"Относительно присвоения так называемых почетных наименований частям российской армии... Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - красть чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия нет никакого отношения", - написал Муженко в фейсбуке.

"Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - добавил начальник генштаба.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии, в том числе, названий украинских городов Львов, Житомир и Нежин. Так, шестой танковый полк российской армии теперь носит наименование гвардейский Львовский, 68-й танковый полк - гвардейский Житомирско-Берлинский, 163-й танковый полк - гвардейский Нежинский.

Согласно указам, почетные наименования присвоены войсковым частям "с целью сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Родине и верности воинскому долгу". Кроме того, названия украинских городов включены в почетные наименования российских полков в память об их участии в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие названия белорусских городов Витебска, Кобрина, Слонима, а также столицы Польши Варшавы.