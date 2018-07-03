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Мэром столицы Туниса впервые стала женщина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Впервые мэром столицы Туниса стала женщина - Суад Абдеррахим, сообщает во вторник ливанская The Daily Star.

"Я посвящаю эту победу всем тунисским женщинам. Моей первой задачей станет улучшение имиджа Туниса", - приводит слова Абдеррахим издание.

На выборах мэра, проходивших в муниципальном совете, Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета, в то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", 22 члена совета.

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