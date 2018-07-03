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Два человека получили ранения при стрельбе возле школы в США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения во вторник утром в результате стрельбы, которая произошла на игровой площадке возле начальной школы в американском городе Канзас-сити (штат Канзас), передает телеканал ABC.

Как уточняется, оба раненых - рабочие по контракту, они находятся в критическом состоянии.

Никто из школьников не пострадал, а в момент стрельбы детей на игровой площадке не было.

По данным ABC, в момент инцидента на площадке находились трое рабочих, которые повздорили. Затем раздались выстрелы, и стрелок скрылся с места событий. Вскоре он попытался угнать автомобиль, но только со второй попытки ему удалось сделать это.

ABC отмечает, что полиция окружила дом, где, возможно, в настоящее время скрывается стрелок.

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